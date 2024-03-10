الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك

2024-03-10 16:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، الإطاحة بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين ، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك".وأضافت أنه "بعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم إنشائها، وكانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر ، وقد تم تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".