الصدر يفتح باب تبرعات "تليق بسمعة العراق" إلى غزة.. وثيقة

2024-03-10 16:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فتح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، ما وصفه بـ"باب باب تبرعات" تليق بسمعة العراق إلى أهالي غزة، وذلك حتى يوم الخامس من شهر رمضان.

وقال في وثيقة كتبت بخط يده، "ونحن على أبواب شهر الله (شهر رمضان المبارك) أجد من الواجب علينا نحن العراقيون الذين كنا ولا زلنا على نهج المقاومة ورفض الاحتلال والاستكبار والاستعمار.. أن نقف مع أهلنا في (غزة).. غزة الإباء والجهاد والصبر والتضحية، وذلك بفتح باب التبرعات لإيصالها إلى غزة لنعينهم في جهادهم وصومهم وإفطارهم وتوفير لقمة عيشهم التي سلبها الصهاينة الإرهابيون".

وأضاف، "على الأخوة العراقيين كافة بكل إنتمائاتهم التبرع بالمستوى الذي يليق بسمعة العراق أولاً وبما يليق بأهلنا في (غزة) فإنهم قد رفعوا رؤوسنا في مقاومتهم ضد الاحتلال في (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر إلى يومنا هذا".

وختم الصدر قائلا "فتوكلوا على الله من اليوم إلى الخامس من شهر رمضان المبارك".