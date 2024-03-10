2024-03-10 16:42:10 - المصدر: منصة إيشان

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بفتح باب التبرعات العينية وإيصالها إلى اهالي غزة، بدلا من وقال الصدر في بيان ورد لـ “إيشان” “نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، أجد من الواجب علينا نحن العراقيين الذين كنا ولا زلنا على نهج المقاومة ورفض الاحتلال والاستكبار والاستعمار، أن تقف مع أهلنا في (غزة) الحبيبة […]

ظهرت المقالة “ما زلنا مقاومين”.. الصدر يطالب بفتح باب التبرعات وإيصالها إلى غزة أولاً على Eishan.