رئيس اتحاد الكرة يلتقي بمدرب منتخبنا الوطني كاساس

2024-03-10 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاجتمع رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، مع مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في مقر الاتحاد، بحُضور عُضو الاتحاد محمد ناصر والمدرب المُساعد سلفادور روميرو و المدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الاجتماع ناقش المرحلة المقبلة للمنتخب الوطنيّ و تذليل الصعاب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الاستحقاقاتِ المُقبلة وأهمها تصفيات كأس العالم (2026) حيث يخوض منتخبنا الوطنيّ مباراتين (ذهاباً وإياباً) أمام منتخب الفلبين أيام 21/3 في البصرة و 26/3 في مانيلا و التي تتزامن أثناء شهر رمضان المبارك".وأضاف البيان، أن" رئيسُ الاتحاد عدنان درجال أكد على أن مباراتي الفلبين ستكونان في غاية الأهمية كون الظفر بنقاطهما سيمنح التأهل المبكر إلى المرحلةِ المقبلة لتصفياتِ كأس العالم، إضافةً إلى حسم التأهل إلى نهائياتِ كأس آسيا 2027 في السعودية".وأوضح درجال أن" عودة خوض العراق مبارياته بين أرضه وجمهوره بعد مشاركته في نهائيات كأس آسيا ستكون فرصة طيبة لمشاهدة أسود الرافدين عن قرب وسط حفاوة الجمهور الكريم الذي اعتاد على عكس الصورة المشرفة والمشرقة، وما يسعدنا أن البصرة بأتم الجاهزيّة لاحتضان المباريات الدولية لوجود مقومات النجاح فيها من جودة الملاعب والخبرة الواسعة التي اكتسبتها جرّاء احتضان المباريات الدوليّة في عدة مناسبات نالت الثناءَ والإعجابَ من المنتخبات التي خاضت مبارياتها في ملاعب البصرة".