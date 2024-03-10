2024-03-10 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال، يوم الأحد، أثناء لقائه مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، على أهمية فوز المنتخب الوطني في مباراتي القادمتين أمام منتخب الفلبين، من أجل رحلة التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

وقال الاتحادن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، التقى اليوم، مدربِ المنتخبِ الوطنيّ خيسوس كاساس في مقر الاتحادِ، بحُضورِ عُضو الاتحاد محمد ناصر والمدرب المُساعد سلفادور روميرو والمدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم".

وتابع: "تم التداولُ أثناء الاجتماع بمناقشةِ المرحلة المقبلة للمنتخب الوطنيّ، وتذليل الصعاب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في الاستحقاقاتِ المُقبلة، وأهمها تصفيات كأس العالم 2026، حيث يخوض منتخبنا الوطنيّ مباراتين (ذهاباً وإياباً) أمام منتخب الفلبين أيام 21/3 في البصرة و26/3 في مانيلا والتي تتزامن أثناء شهر رمضان المبارك.

وتحدث رئيسُ الاتحاد عدنان درجال، مؤكداً أن "مباراتي الفلبين ستكونان في غاية الأهمية كون الظفر بنقاطهما سيمنح التأهلَ المبكر إلى المرحلةِ المقبلة لتصفياتِ كأس العالم، إضافةً إلى حسم التأهل إلى نهائياتِ كأس آسيا 2027 في السعودية".

وأوضح درجال، أن "عودةَ خوض العراق مبارياته بين أرضه وجمهوره بعد مشاركته في نهائيات كأس آسيا ستكون فرصةً طيبةً لمشاهدةِ أسود الرافدين عن قربٍ وسط حفاوة الجمهور الكريم الذي اعتادَ على عكس الصورةِ المشرفة والمشرقة".

وتابع درجال: "ما يسعدنا أن البصرة بأتم الجاهزيّةِ لاحتضان المبارياتِ الدولية لوجود مقوماتِ النجاح فيها من جودةِ الملاعب والخبرة الواسعة التي اكتسبتها جرّاء احتضان المباريات الدوليّة في عدة مناسباتٍ نالت الثناءَ والإعجابَ من المنتخباتِ التي خاضت مبارياتها في ملاعب البصرة.

‎إلى ذلك أعلن مدربُ المنتخب الوطني خيسوس كاساس القائمةَ النهائية لمباراتي الفلبين المقبلتين 21/3 ذهاباً في البصرة و26/3 إياباً في مانيلا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، بحسب بيان آخر لاتحاد الكرة العراقي.

‎وتألفت القائمةُ المستدعاة من 27 لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل , محمد صالح، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، فرانس بطرس، سعد ناطق ، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، ضرغام إسماعيل، أمير العماري، صفاء هادي، أُسامة رشيد، زيدان إقبال، عبد الرزاق قاسم، لؤي العاني، علي جاسم، بشار رسن، منتظر ماجد، حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أحمد ياسين، يوسف أمين، أيمن حسين، مهند علي.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أشار مدربُ المنتخب الوطني إلى إن هناك بعضَ الأسماء لم تتم دعوتها لأسبابٍ مختلفةٍ، منها إصابةُ اللاعب أحمد يحيى، إضافةً إلى عدم وضوحِ جاهزية الحالة النفسيّة للاعب دانيلو السعد، بينما طلب محترفُ إيبسويتش تاون الانكليزي علي الحمادي استغلالَ فترة التوقف الدولي من أجل الاستشفاء كونه يعاني من بعض الآلام التي تلازمه في الوقتِ الحالي.

من جهةٍ أخرى، يغادر وفدُ المنتخب الوطنيّ يوم الجمعة المقبل إلى البصرة من أجل الدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ استعداداً للاستحقاق في أعلاه، وسوف تقتصر الأيامُ الأولى من المعسكر على تواجد اللاعبين المتاحين لغاية التحاقِ بقية اللاعبين المحترفين ضمن الفترة المسموحة الخاصة بالتوقفِ الدولي.