ادارة القاسم تتفق مع كادر سوري لقيادة فريقها الكروي بدوري النجوم

2024-03-10 16:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتفقت إدارة نادي القاسم، يوم الأحد، مع كادر تدريبي سوري لقيادة فريقها الكروي للمرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتألف الكادر التدريبي من أيمن الحكيم، مدرباً أول، يساعده مصطفى رجب، وأحمد قدور، مدرباً للياقة البدنية وسامر الريحاني مدرباً لحراس المرمى.

وكان المدرب علي عبد الجبار، قد قدم استقالته من تدريب الفريق بعد النتائج غير المرضية التي خرج بها الفريق في المرحلة الاولى.

ويحتل فريق القاسم، بعد انتهاء المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق، المركز 19 برصيد 12 نقطة.