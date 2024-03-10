2024-03-10 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

‏في يوم 10 مارس 2024، الساعة 2:07 بعد الظهر (بتوقيت غزة), أجرت القيادة المركزية الأمريكية والقوة الجوية الملكية الأردنية عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر. ‏وتضمنت العملية المشتركة وجبات طعام مقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية. أسقطت […]

ظهرت المقالة أميركا والأردن يقومان بعملية مشتركة لإنزال المساعدات في غزة أولاً على ايرث نيوز.