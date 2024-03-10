اتحاد الكرة يكشف سبب غياب ثلاثة لاعبين عن المنتخب الوطني

2024-03-10 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، سبب غياب ثلاثة لاعبين عن صفوف المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “هناك بعض الأسماء لم تتم دعوتها لأسباب مختلفة، منها إصابة اللاعب أحمد يحيى، إضافة إلى عدم وضوح جاهزية الحالة النفسية للاعب دانيلو السعد”. وأضاف أن “محترف إيبسويتش تاون الانكليزي علي […]

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