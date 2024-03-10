عدنان درجال: البصرة جاهزة لاحتضان مباريات العراق بالتصفيات

2024-03-10 17:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن محافظة البصرة جاهزة لاحتضان مباريات المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، التقى اليوم الأحد، مع مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس في مقر الاتحاد، بحضور عضو الاتحاد محمد ناصر و المدرب المساعد […]

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