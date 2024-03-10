رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتعاون العشائر مع جهود الأجهزة الأمنية

2024-03-10 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتعاون العشائر مع جهود الأجهزة الأمنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الأحد، جمعاً من شيوخ العشائر ووجهاء قضاء المدينة بمحافظة البصرة، في زيارته مضيف الشيخ رشاش الإمارة".وأكد السوداني، بحسب البيان "أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وتعاون العشائر مع جهود الأجهزة الأمنية، من أجل تأمين تنفيذ البرامج الخدمية والاجتماعية والتنموية، ومتابعة استكمال المشاريع".وشدد على "الدور المهم للعشائر في إسناد الدولة والقانون وتعزيز الأمن المجتمعي".