قضية هرب "شايع".. السجن لـ4 ضباط والإفراج عن قائد شرطة البصرة "السابق"

2024-03-10 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، يوم الاثنين، أحكاماً نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان (أحمد شايع) من السجن في محافظة البصرة.

وبحسب بيان للمحكمة، ورد لوكالة شفق نيوز، صدر حكم بحق (اللواء محمود شاكر التميمي) بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف، وطرده من السلك الشرطوي، والسجن المشدد لـ(العميد محمد الوائلي) مدير الجرائم، لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة أيضاً".

ووفق البيان، حكمت محكمة قوى الأمن الداخلي، بالسجن المشدد للعقيد (سيف ساجد) لمدة ثلاث سنوات مع طرده من الوظيفة، والسجن المشدد للعميد (باسم الخفاجي) لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة.

وكما وقررت المحكمة، براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة إليه، وأفرجت عنه، إضافة إلى الإفراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم المفوض (أحمد) لعدم كفاية الأدلة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أحالت الأسبوع الماضي، (6) ضباط و(4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق أحكام المواد (31 و341 و271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (أحمد شايع)، فيما وجهت عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة.