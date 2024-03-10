مجلس النواب يصوت على إعفاء الدكتور نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي

2024-03-10 17:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، (10 آذار 2024)، على إعفاء الدكتور نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وكان مجلس النواب، قد استجوب في 13 شباط الماضي الدكتور نبيل جاسم وصوت بذات اليوم بعدم القناعة بأجوبته.

وفي 7 كانون الثاني، قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، إعفاء رئيس الشبكة من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وفي 10 من نفس الشهر أوصى مجلس الوزراء، مجلس النواب، بإعفاء أمناء شبكة الإعلام العراقي.