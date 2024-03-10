كأس العراق.. طاقم حكام أردني لإدارة مباراة الجوية والنجف

2024-03-10 17:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الاحد (10 اذار 2024)، تسمية طاقم تحكيمي من المملكة، لإدارة مباراة النجف والقوة الجوية، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق.

وقال الاتحاد في بيان تابعته "بغداد اليوم"، "يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية، والتي تقام مساء الأربعاء 13 آذار، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق".

وأوضح البيان، "جاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني، للمرة الأولى".

ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.



