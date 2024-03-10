جدارية آشورية بملياري دينار تثير موجة سخرية وانتقادات في الموصل

2024-03-10 17:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد مدير بلدية الموصل مركز محافظة نينوى، عبد الستار الحبو، يوم الأحد، على انتقادات وسخرية من مشروع "بانوراما" يجسد الحضارة الآشورية، مؤكداً أن المشروع أحيل من قبل قسم العقود في عهد محافظ نينوى السابق نجم الجبوري.

وقال الحبو، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع (بانوراما) التاريخي، أحيل من قبل محافظ نينوى السابق وقدم كمقترح من قبله، وهو عبارة عن جدارية تمثل الحضارة الآشورية سينفذ على خمسة آلاف متر مربع، وينسجم مع الموقع الأثري لتلك المنطقة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الموصل، قد شنوا حملة انقادات واسعة بعد وثيقة مسربة يظهر فيها إحالة مشروع إنشاء لوحة جدارية نحتية آشورية تزين جدران مجسر الجامعة في المدينة، بكلفة ملياري دينار عراقي، ضمن مبالغ إعادة الاستقرار لعام 2023.