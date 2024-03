2024-03-10 18:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن مدير ناحية الفضلية مرتضى العسكري عن مباشرة كوادر البلدية بعمليات الاكساء لشارع 40 و الشارع الرئيسي لحي الموظفين شارع 20.انتهى.(ا م)

The post بالصور: المباشر بعمليات اكساء للشوارع في حي الموظفين في الفضلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.