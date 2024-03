بالصور: شرطة ذي قار تنفذ عملية امنية في قضاء الجبايش لملاحقة المطلوبين ومصادرة السلاح

2024-03-10 18:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها نفذت عملية امنية في قضاء الجبايش بمشاركة قوة مختلفة لملاحقة المطلوبين.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان هذه العملية جاءت باشراف مباشر من قائد الشرطة اللواء مكي شناع الخيكاني بقوة مشتركة من فوج ذي قار التكتيكي وفوج الطوارئ السادس وسرية سوات وقسم...

