2024-03-10 18:12:11 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد بين سنة ونصف إلى 3 سنوات بحق 4 ضباط كبار، فضلا عن طردهم من الوظيفة، اثر قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد مراكز البصرة. وذكرت محكمة قوى الأمن الداخلي في بيان ورد لمنصة “إيشان”، انها “أصدرت أحكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان […]

ظهرت المقالة محكمة قوى الأمن الداخلي تستبدل “شايع” بأربعة ضباط من شرطة البصرة أولاً على Eishan.