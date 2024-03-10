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السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة

السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة
السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة
2024-03-10 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة التي استمرت يومين.  وذكر بيان لمكتبه، تلقته إيرث نيوز انه :”الزيارة تضمنت الآتي: -افتتاح مصنع الدرفلة للحديد في الشركة العامة للحديد والصلب، المتوقف منذ العام 2003، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً. -افتتاح مصنع سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 1000 طن […]

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