2024-03-10 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

عاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة التي استمرت يومين. وذكر بيان لمكتبه، تلقته إيرث نيوز انه :”الزيارة تضمنت الآتي: -افتتاح مصنع الدرفلة للحديد في الشركة العامة للحديد والصلب، المتوقف منذ العام 2003، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً. -افتتاح مصنع سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 1000 طن […]

ظهرت المقالة السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة أولاً على ايرث نيوز.