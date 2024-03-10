2024-03-10 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

بعملية نوعية تميزت بإستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين ، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة متكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تُطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في كركوك أولاً على ايرث نيوز.