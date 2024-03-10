رئيس الوزراء يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى البصرة

2024-03-10 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واععاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة التي استمرت يومين، وتضمنت الآتي:افتتاح مصنع الدرفلة للحديد في الشركة العامة للحديد والصلب، المتوقف منذ العام 2003، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً.افتتاح مصنع سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً، ومصنع سماد الداب 500 ألف طن سنوياً.لقاء محافظ البصرة ونائبيه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة.ترؤس اجتماع خاص بمشروع تحلية مياه البحر بالبصرة، الذي يعد الأكبر في العالم.لقاء ممثلي فئات مختلفة من المتظاهرين في المحافظة.لقاء سماحة السيد عبد العال الموسوي وجمع من وجهاء البصرة ورجال الدين وشيوخ العشائر في المحافظة.إطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، أبرزها مدينة عز الدين سليم الطبية.الاجتماع برؤساء ومديري التشكيلات الإدارية في شمال البصرة.لقاء جمع من أهال ووجهاء قضاء المدينة".