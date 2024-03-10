رئيس الوزراء: لا يمكن أن نشهد حركة إعمار وخدمات من دون تحقيق الاستقرار

2024-03-10 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن نشهد حركة إعمار وخدمات من دون تحقيق الاستقرار.وذكر السوداني في كلمة له خلال لقائه جمعاً من أهالي ووجهاء قضاء المدينة في البصرة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "شمال البصرة يشهد وجود مشاريع بينها منفذة"، لافتا الى أن "مكافحة الفساد ليست مهمة المسؤول فقط بل تحتاج إلى وعي مجتمعي".وأضاف، أنه "يجب أن نحسن نوع الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال معالجة السلبيات والفساد"، مؤكدا أنه " لا يمكن أن نشهد حركة إعمار وخدمات من دون تحقيق الاستقرار".وتابع أنه "يجب أن ينتهي ملف النزاعات العشائرية وأن تدعم الدولة بأداء مهامها"، مبينا أن "العراق اليوم في المسار الصحيح".واختتم بالقول: "آن الأوان أن ينعم الشعب بالأمن والاستقرار".