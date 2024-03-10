2024-03-10 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

يواجه حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، صراعاً كبيراً مع خصومه، لا سيما بعد الاتفاق الثلاثي بشأن ترشيح سالم العيساوي إلى رئاسة محلس النواب. وأكد النائب عن تقدم يحيى العيثاوي، لمنصة “إيشان”، أن “تحالفه لم يدخل بأي اتفاق مع أحزاب السيادة والعزم والحسم”، مبيناً أن “ترشيح العيساوي شأن يخص هذه الأحزاب”. وأضاف، أن “تقدم متمسك […]

ظهرت المقالة “الاتفاق الثلاثي” ينغص جولة الحلبوسي.. تقدم “يحصر” منصب الرئيس بمرشحه أولاً على Eishan.