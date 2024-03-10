2024-03-10 20:18:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلن إقليم كردستان، اليوم الأحد، غداً أول أيام شهر رمضان المبارك، متسبقاً إعلان الوقفين الشيعي والسني بشأن رؤية الهلال من عدمها. وكانت السعودية والامارات وقطر ودول عدة، قد أعلنت ان يوم غد أول أيام شهر رمضان. فيما أعلن الوقف السني، أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. بينما أعلن المجمع الفقهي يوم […]

ظهرت المقالة الوقف السني يلتحق بإقليم كردستان.. دول عدة تعلن غداً أول أيام شهر رمضان أولاً على Eishan.