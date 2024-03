أكثر من 5 الاف فحص مختبري اجري في الدوائر التابعة لصحة ذي قار ليوم السبت المصادف 9 اذار لعام 2024

2024-03-10 20:20:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر إعلامي مسؤول في دائرة صحة ذي قار عن الموقف الاحصائي اليومي للمؤسسات الصحية التابعة للمحافظة ،عن مراجعة 6952 مواطنا للمختبرات التابعة لصحة ذي قار. وإكمال 5685 فحصا مختبريا داخل المختبرات الطبية كما تمت مراجعة 7133 مراجعا للطوارئ في مستشفيات ذي قار. وإجراء159 عملية جراحية و...

