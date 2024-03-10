بلدية سامراء تؤكد المباشرة بمشروع تطوير المدينة والطريق الحولي

2024-03-10 20:48:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع - فليح العبيديأعلن مدير بلدية سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، محمد أحمد إبراهيم ، اليوم الأحد، مباشرة الشركات بالعمل بمشروع تطوير مدخل مدينة سامراء ومشروع الطريق الحولي.وأوضح ابراهيم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدينة سامراء حصلت على مشروعين من قانون الدعم الطارئ، الأول مشروع تطوير مدخل مدينة سامراء من جهة القلعة، ومشروع الطريق الحولي بطول 9800 متر، وبعرض 100 متر".وأضاف، أنه "تمت إحالة هذين المشروعين الى الشركات التي باشرت العمل بهما"، مبينا، ان "نسبة الإنجاز بتطوير مدخل سامراء تتراوح بين ثلاثة الى أربعة بالمئة ، بينما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الحولي نحو 14 بالمئة".وأشار ابراهيم إلى "وجود مشروع رفع السياج الكونكريتي ونقله الذي مازال قيد الإحالة "، معربا عن أمله ان "يحال هذا المشروع الى العمل خلال الأيام القادمة، وهو من ضمن مشاريع الأمن الغذائي".ونوه مدير بلدية سامراء ، أنه "فيما يخص مشاريع عام 2024 ، فإن هناك مشروعا لتنفيذ البنى التحتية لمدنية سامراء الذي سيدرج ضمن مشاريع سامراء عاصمة العرق للحضارة الإسلامية"، مؤكدا، أن "هذا المشروع هو قيد الإحالة، وستتم المباشرة به خلال شهرين".ولفت الى أن "هذا المشروع عام وشامل لجميع البنى التحتية، كشبكة المياه والأرصفة والجزرات الوسطية وتبليط الشوارع والكهرباء".