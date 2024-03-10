في سابقة خطيرة.. صبي يقتل والده بسلاح كلاشينكوف جنوبي كركوك

2024-03-10 20:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء يوم الاحد، ان صبيا أقدم على قتل والده رميا بالرصاص جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "صبيا بعمر 13 عاما أقدم على قتل والده رميا بالرصاص في قرية عبدالله غانم بقضاء داقوق ( 45 كم جنوب كركوك)، وان الاب بعمر (42 عاما)، حيث أطلق الابن ثلاثة رصاصات من سلاح كلاشينكوف (رشاش) بصدر والده الذي فارق الحياة بعد تلقي صدره الرصاصات".

وأكد المصدر أن" الجثة نقلت للطب العدلي وان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة الأسباب الموجبة لقيام الابن بهذه الجريمة الأولى من نوعها منذ سنوات في كركوك".