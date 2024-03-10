2024-03-10 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، رفع دعوى قضائية ضد أحد مشجعي الفريق الكروي. وذكر النادي في بيان أن “إدارة نادي الزوراء الرياضي تبدي استغرابها لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع دعوى قضائية من قبل اداره النادي ضد أحد المشجعين”. وأضاف: “في الوقت الذي تنفي فيه الإدارة قيامها بهذا الإجراء جملة […]

ظهرت المقالة إدارة الزوراء: لم نرفع دعوى قضائية ضد أحد مشجعي النوارس أولاً على ايرث نيوز.