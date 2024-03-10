2024-03-10 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الاحد، أسماء الوجبة الأولى من المواطنين المتعاقدين من الذين خُصصت لهم الوحدات السكنية في مدينة بسماية للسنتين 2021 و2022، وشهري كانون الثاني وشباط من السنة 2023 وللمساحتين (120م) و (140م) النمط الشرقي فقط. وقال المتحدث الرسمي للهيئة مثنى الغانمي في بيان تلقته إيرث نيوز إن “رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر […]

ظهرت المقالة اعلان أسماء الوجبة الأولى من المواطنين في مجمع بسماية أولاً على ايرث نيوز.