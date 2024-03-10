2024-03-10 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر شيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتواجه الفريقان اليوم الأحد في قمة مبغريات الأسبوع الثامن والعشرين من البطولة. وافتتح التسجيل مدافع سيتي جون ستونز بعد تنفيذ مميز من قبل النجم البلجيكي كيفين دي بروين لركنية في الدقيقة 23. وعادل للريدز في الشوط الثاني […]

ظهرت المقالة التعادل الإيجابي يحسم قمة البريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي أولاً على ايرث نيوز.