القبض على المتهم بحرق مخزن مواد إنشائية في أربيل

2024-03-10 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخص قام إشعال النيران بمخزن للمواد الإنشائية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حريقاً اندلع يوم أمس السبت بمخزن لشركة "ديكوراس" في المنطقة الصناعية الشمالية في أربيل، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة واحتراق المخزن بأكمله.

وبينت أنه "بعد الحادث باشرت فرقنا بعملها في التحقيق عن أسباب الحريق وتبين أن الحادث لم يكن بسبب تماس كهربائي كما كان متوقعاً بل كان بفعل فاعل".

وأضافت أنه "بعد المتابعة الدقيقة في القضية وبأمر من قاضي تحقيق أمن أربيل تم إلقاء القبض على المتهم (ف. ح. ع) والذي اعترف بارتكاب الجريمة".

ويوم أمس الشبت، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل، عن تمكن 16 فريق إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد الإنشائية في المنطقة الصناعية الشمالي، مؤكدة أن الحادث لم يخلف سوى أضرار مادية.