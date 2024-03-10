نيجيرفان بارزاني يهنئ بحلول شهر رمضان: فرصة لتعزيز التضامن والتسامح

2024-03-10 21:12:03 - المصدر: شفق نيوز

هنأ نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، يوم الأحد، المسلمين في العراق والإقليم، بحلول شهر رمضان.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أهنئ جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك، وآمل أن يحمل هذا الشهر الاستقرار والرخاء على الجميع بالخير والسعادة والسلام".

وتابع: "أتمنى أن يكون حلول هذا الشهر الفضيل ودروسه ومفاهيمه ومعانيه فرصة وتشجيعا لنا جميعا لتعزيز التضامن والتسامح والعمل معا من أجل الخير والقيم العليا للإنسانية والسلام والوطنية".

من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "مع إشراقة شهر رمضان المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعالم أجمع"، متمنياً أن "يحل علينا هذا الشهر حاملاً معه نسائم الخير والبركة والسعادة والسلام والطمأنينة".

وأضاف أنه "في رحاب هذا الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يُبارك لنا، ويتقبل صلواتنا وصيامنا وقيامنا وعباداتنا، وأن يجعله شهراً يزول معه كل همّ وكرب، وتنتهي فيه جميع الأزمات في العالم".