2024-03-10 21:30:12 - المصدر: منصة إيشان

على نطاق واسع، تداولت صفحات ومنصات على مواقع الإنترنت، صورة لـ”ستوري” عبر حساب يدعي أنه تابع للمطلوب الهارب أحمد شايع، يؤكد وجوده في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وحصلت “إيشان” على الصورة المتداولة، التي تعود لحساب يدعي تبعيته لأحمد شايع. هذا ولم نتأكد بشكل دقيق من الشخص الذي يدير الحساب، الذي يحمل صور لأحمد شايع. وأحدث […]

ظهرت المقالة متداول: حساب يدعي أنه تابع لأحمد شايع يؤكد وجوده في دبي أولاً على Eishan.