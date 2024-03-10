2024-03-10 21:30:12 - المصدر: منصة إيشان

يستقبل سكان قطاع غزة، بسبب الحرب المتواصلة للشهر السادس على التوالي، شهر رمضان المبارك بأسواق خاوية من البضائع وأسعار مرتفعة للغاية. وتسببت الحرب بنزوح مليوني فلسطيني من سكان غزة وشمالها، لمناطق وسط وجنوب القطاع، ما تسبب بأكبر تكدس سكاني بالعالم، وأصبح جميعهم دون مصدر دخل، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. ومنذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر […]

ظهرت المقالة “مدافع موت” وجوع بلا إفطار.. غزة تستقبل رمضان بالمآسي والآهات أولاً على Eishan.