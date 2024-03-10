"بفعل فاعل".. اعتقال المتهم بحرق مخزن منطقة الصناعة الشمالية بأربيل

2024-03-10 21:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم الأحد (10 اذار 2024)، عن إلقاء القبض على المتهم بحرق مخزن منطقة الصناعة الشمالية بأربيل.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 9 - 3 اندلع حريق بمخزن لشركة (ديكوراس) في منطقة الصناعة الشمالية في اربيل، ومما تسبب باضرار مادية كبيرة واحتراق المخزن بأكمله".

وأضافت أنه "وبعد الحادث باشرت فرقنا بعملها في التحقيق عن اسباب الحريق وتبين ان الحادث لم يكن بسبب مس كهربائي كما كان متوقعا بل كان حادثا مقصودا".

وأكدت أنه "بعد المتابعة الدقيقة في القضية وبأمر من قاضي تحقيق أمن اربيل تم القاء القبض على المتهم (ف، ح، ع) والذي اعترف بارتكاب جريمته".



