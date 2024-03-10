الأول من نوعه في كركوك.. فندق "5 Stars" لمحبي القطط (صور)

2024-03-10 22:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحمد رعد رحيم من مواليد كركوك 1998، شاب في مقتبل العمر فكر في العديد من المشاريع الصغيرة التي تساعده ورفاقه على إيجاد عمل لهم بعيداً عن الوظائف الحكومية التي أثقلت كاهل الحكومة والموازنات.

رحيم، تحدث لوكالة شفق نيوز، وهو يقف في مقهى القطط الأول من نوعه على مستوى كركوك؛ بالقول إن "فكرة المشروع بسيطة ولكنها وفرت فرص عمل لأكثر من خمسة شباب، الفكرة قائمة على استقبال ضيوف من مختلف المكونات في كركوك ومعهم القطط مختلفة الأنواع".

وأوضح أن "المقهى افتتح قبل أيام، ويلقى رواجاً كبيراً من قبل قطاع الشباب والشابات وتكمن الفكرة بجمع القطة مع رفيقتها وتقديم وجبات سريعة للقط وكذلك الزبائن، حيث يفتح المقهى عند الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، وهناك أنواع مختلفة من القهوة وأكلات وفطائر وغيرها".

وأشار صاحب المقهى، إلى أن "القطط التي يستقبلها المقهى من أنواع مختلفة محلياً وعالمياً ولذلك حين يأتي الزبون والقطة معه تجد راحة تامة ويُقدم لهم أنواع الأكلات".

"Stars5"

وعن مواقع نومها، بين رحيم أن "أماكن النوم في المقهى مؤمنة وهي فندق صغير توضع فيه القطط التي تسلم من قبل أصحابها، وهناك عشر قطط يتم استقبالها من أصحابها بشكل يومي، وهي إما للتبني أو للاهتمام بها لغرض ظروف خاصة من مالكيها لأسباب السفر خارج العراق أو لأنهم لا يريدون الاعتناء بها، وحسب ظروف مربي القطط".

وتجلس جنه أردام (17 عاماً) مع قطتها في أحد أركان المقهى، وتروي لوكالة شفق نيوز، أن "الكافيه يعتبر واحد من الاماكن المميزة وهنا القطط تجد الراحة وهي فرصة للقاء القطط مع من تحب من القطط الأخرى وتقضي أوقاتا جميلة وسعيدة".

ورأت أردام، أن "الفكرة غريبة وجميلة ونحن اليوم نجلس مع القطط الالفية وفرحتنا كبيرة بهذه الفكرة والمكان".

في المقابل، بين أحمد حسن، أحد مربي وبائع القطط في كركوك، للوكالة، أن "القط الشيرازي يتراوح سعره بين 4 آلاف و5 آلاف دولار، والقط الفارسي هو أحد أقدم سلالات القطط في العالم، ويعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وتشتهر هذه القطط برأسها الكبير المستدير وشعرها الطويل المتدفق وخدودها الممتلئة، وهي تأتي في مجموعة من الألوان المختلفة، ويمكنهم النوم لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم وهم ليسوا مرحين مثل سلالات القطط الأخرى".

أما النوع الثاني، وهو الأغلى مثل "القط الفرعوني" ويصل سعر القطة الواحدة منها إلى 9 آلاف دولار وتشتهر بكونها واحدة من أغلى السلالات وأكثرها تكلفة في العالم، وتباع بسعر مرتفع لأنه يصعب العثور عليها وهي سلالات نقية، بحسب حسن.

وتحظى القطط الفرعونية بشعبية واسعة كركوك، بسبب قلة شعرها، ومع ذلك فهي تميل إلى أن تصبح دهنية جدًا لذا فهي تحتاج إلى حمامات متكررة كما تعني من قلق الانفصال أي لا تحب أن تترك وحيدة ويجب غمرها بالحب والاهتمام.