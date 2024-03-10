2024-03-10 22:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد السياسي المستقل مهند الراوي، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، أن مرشح الكتل السنية العزم والحسم والسيادة سالم مطر العيساوي يحظى بدعم من الكتل الشيعية والكردية، وسط استعداد لعقد الجولة الثانية "الحاسمة" بين شعلان الكريم وسالم العيساوي.

وقال الراوي لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وأثناء الزيارات التي قام بها ولقائه بالقيادات السياسية الكردية والشيعية أبلغوه بأنهم سيدعمون المرشح الذي تتفق عليه القوى السنية بغالبيتها".

وأضاف أن "الكتل السنية التي رشحت بالاتفاق سالم العيساوي رفعت الضغط عن الإطار التنسيقي، الذي أصبح اليوم مطالبا بدعم مرشح الأغلبية السنية، وهذا الذي سيحصل في أول جلسة تخصص لانتخاب الرئيس الجديد".

وفي 13 كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، ليحصل مرشح تقدم شعلان الكريم على اغلبية الأصوات بواقع 152 صوتا، يليه سالم العيساوي بـ97 صوتا، من اصل اكثر من 300 صوت من البرلمان.

ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، الامر الذي اضطر البرلمان للذهاب الى جولة تصويت ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الأصوات في الجولة الاولى، لكن تم كسر نصاب الجلسة بعد خلافات حادة و"إحراج" الاطار من قبل جمهوره وبعض مدونيه، بشأن دعم الكريّم.

وبينما لايزال الطعن قائما امام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الجولة الاولى حيث طعن حزب تقدم بها مطالبا بالغاء نتائجها ليتمكن من اعادة فتح باب الترشيح وتقديم مرشح اخر بدلا من الكريم، لكن الاتحادية اجلت الدعوى الى الاول من شهر ابريل المقبل، وسط حراك لعقد البرلمان الجولة الثانية بين الكريم والعيساوي، وسط توقعات بان يذهب التصويت بالاغلبية الى العيساوي.