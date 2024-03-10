رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-10 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تلقى اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي".واضاف، أن "الرئيس المصري قدّم تهانيه وتبريكاته إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتمنياته بالمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، كما عبّر الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد عن أجمل تهانيه للرئيس المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل"، معبرا عن "تمنياته للشعب المصري الشقيق بدوام التقدم والرخاء".وتابع، انه "جرى، خلال المكالمة، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع سبل التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة. كما استعرض الرئيسان الأوضاع في المنطقة وقطاع غزة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان والجرائم البشعة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، وأن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بوقف القصف المستمر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".