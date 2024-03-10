ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو برباعية نظيفة ويبتعد بصدارة الليجا

2024-03-10 23:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-0) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.وسجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس (21)، جوايتا "هدف عكسي" (79)، كارلوس دومينجيز "هدف عكسي" (88)، أردا جولر (90).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.