رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة الذكرى المئوية للمجلس التأسيسي العراقي

2024-03-10 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى المئوية للمجلس التأسيسي العراقي.وقال السوداني في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، بمناسبة الذكرى المئوية للمجلس التأسيسي العراقي (1924)، وكتابة أول قانون أساسي للدولة العراقية الحديثة".وأضاف، "كان العراق ولايزال متقدماً على أقرانه في كتابة دستوره، وسنّ القوانين، وترسيخ الديمقراطية في ظل دستورنا الدائم".وأكد على "التعاون والعمل الثنائي بين الحكومة ومجلس النوّاب لخدمة شعبنا بأطيافه وقواه الوطنية المتلاحمة، وحماية مكتسباته وصونها".