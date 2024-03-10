2024-03-10 23:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق نادي الزوراء، اليوم الأحد، (10 آذار 2024)، على ما جرى تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفع مجلس إدارته دعوى قضائية ضد أحد المشجعين.

وقال الزوراء، في بيان رسمي: "أبدت إدارة النادي استغرابها مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع دعوى قضائية من قبل إدارة النادي، في الوقت الذي تنفي فيه قيامها بهذا الإجراء جملة وتفصيلا، مما يثير التساؤلات حول النوايا الحقيقية التي تقف خلف هذا الاتهام".

يذكر أن الزوراء حقق الفوز (3-1) على الميناء، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن زاخو صاحب المركز الثالث، و12 نقطة عن الشرطة الثاني، و15 نقطة عن القوة الجوية المتصدر.