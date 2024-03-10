انخفاض درجات الحرارة وأمطار وغبار في العراق ليوم الاثنين

2024-03-10 23:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس الى أمطار متوقعة، يوم غد الاثنين (11 آذار 2024)، في غالبية مدن العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على مواقع التواصل، تابعته "بغداد اليوم"، ان "السحب تتشكل في أجواء البلاد بتأثير منخفض جوي وهي سحب حملية ركامية في مدن جنوب وشمال البلاد وبعض مدن الوسط، وستزداد كثافتها ليلاً".

وأضاف، ان "يوم غد الإثنين هنالك موجة من الامطار تشمل مدن الجنوب والفرات الأوسط والكوت والعاصمة بغداد وديالى والسليمانية وأربيل وربما اجزاء من الأنبار ونينوى".

وأشار عطية الى، ان الموجة "تنتهي مساء او ليل الاثنين مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بعدة درجات، وستكون الاجواء اكثر اعتدالا خلال النهار وتميل للبرودة ليلاً وتستقر ليلاً وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الموجات من الغبار غرب البلاد وجنوب غربها".