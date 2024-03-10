بعد ساعات من اطلاق دعوته.. الصدر أمام اول وجبة تبرعات لغزة (صور)

2024-03-10 23:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، بجمع التبرعات لغزة، بعد ساعات من اطلاقه دعوة لجمع التبرعات الى غزة من الان وحتى الخامس من رمضان.

وأظهرت صورة حصلت عليها "بغداد اليوم"، الصدر وهو داخل مسجد فاطمة الزهراء عليها السلام في النجف الاشرف، خلال استقبال ومنح وجمع التبرعات الى غزة، بعد ساعات قليلة من اطلاقه الدعوة الى جمع التبرعات والمساعدات العينية الى غزة بمناسبة شهر رمضان، معتبرا انه "من الواجب علينا نحن العراقيون الذين كنا ولا زلنا على نهج المقاومة ورفض الاحتلال والاستكبار والاستعمار، أن تقف مع أهلنا في (غزة) الحبيبة الذين يعانون الإرهاب الصيهوني الأمريكي القذر، وذلك بفتح باب التبرعات العينية لإيصالها الى غزة الاباء والجهاد والتضحية لتعيينهم في جهادهم وصومهم وإفطارهم وتوفير لقمة عيشهم التي سلبها الصهانية الإرهابيون الذين ينتجون الإبادة الجماعية ضد أهلنا في فلسطين".



