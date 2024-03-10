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“التجنيد الإلزامي”.. أزمة كبرى تواجه نتنياهو وسط “عاصفة” سياسية

“التجنيد الإلزامي”.. أزمة كبرى تواجه نتنياهو وسط “عاصفة” سياسية
“التجنيد الإلزامي”.. أزمة كبرى تواجه نتنياهو وسط “عاصفة” سياسية
2024-03-10 23:24:12 - المصدر: منصة إيشان

تواجه إسرائيل أزمة جديدة تتعلق بـ”التجنيد” للجيش، في ظل جدل دائر حول مشروع قانون تريده حكومة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع الظروف التي فُرضت عليها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتسعى حكومة نتنياهو إلى رفع مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرًا، إلى جانب البحث عن حل لإنهاء إعفاء “الحريديم”، وهم اليهود المتدينون، […]

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