تلفزيون الناصرية: المتهم بقتل مدير استخبارات ذي قار تم اعتقاله بعملية خاصة في كربلاء

2024-03-10 23:30:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار ان المتهم الذي تم اعتقاله في مدينة كربلاء سيجري التحقيق معه في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لتلفزيون الناصرية ان المتهم تم اعتقاله في مدينة كربلاء من قبل خلية الصقور الاستخباراتية وتم نقله الى العاصمة بغداد لسلامة التحقيق.انتهى.

