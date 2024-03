تلفزيون الناصرية: خلية الصقور تعتقل المتهم الرئيس بقتل مدير استخبارات ذي قار

2024-03-10 23:30:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن اعتقال المتهم بقتل مدير استخبارات المحافظة العميد عزيز الشامي.وذكر المصدر لتلفزيون الناصرية ان العملية الامنية تم تنفيذها من قبل خلية الصقور في مدينة كربلاء المقدسة.واضاف، ان الشخص الذي تم اعتقاله هو المتهم الرئيس بقتل العميد عزيز الشامي خلال الاسبوع الماضي.انتهى.

