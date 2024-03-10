2024-03-10 23:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-0) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا. وسجل أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس في الدقيقة (21) وجوايتا “هدف عكسي” في الدقيقة (79) وكارلوس دومينجيز “هدف عكسي” في الدقيقة (88) وأردا جولر في الدقيقة (90). وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده […]

ظهرت المقالة ريال مدريد يعزز صدارته لليجا برباعية في شباك سيلتا فيغو أولاً على ايرث نيوز.