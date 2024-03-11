وزير الموارد ونظيره السوري يوقعان على محضر اجتماع لتبادل الخبرات

2024-03-11 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوقع وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، مع نظيره السوري حسين مخلوف، على محضر اجتماع وتبادل الخبرات واجراء الدورات.وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في ختام زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الموارد المائية الى الجمهورية العربية السورية، تم توقيع محضر الاجتماع من قبل عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية ونظيره في الجمهورية العربية السورية حسين مخلوف".وأضاف، ان " المحضر تضمن العديد من الفقرات التي اتفق عليها الطرفان ومن ضمنها استمرار تبادل البيانات عبر الجهات الفنية في كلا البلدين وتبادل الخبرات واجراء الدورات التدريبية وتفعيل عمل لجنة محطات القياس على نهر الفرات وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة ومستجدات المركز البحثي في العراق وتفعيل العمل بين الجانبين السوري والعراقي في المركز البحثي لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التغيرات المناخية وادارة المياه الجوفية والري المغلق وتبطين القنوات المائية باللحاف الخرساني مع التاكيد على استمرار اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال ادارة الموارد المائية".