رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع الرئيس المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

2024-03-11 00:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التهاني والتبريكات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تبادل التهاني والتبريكات مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه سيادته مساء اليوم الأحد".وتمنى رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن يعود هذا الشهر الفضيل على الشعبين الشقيقين العراقي والمصري، بالخير واليُمن والبركات، وعلى المنطقة بالأمن والاستقرار، ودوام الازدهار والتقدم للعلاقات بين مصر والعراق.