بعد أراضي البيبان.. الاف القطع الأخرى تنتظر موظفي نفط البصرة في "الصبخ "

2024-03-11 00:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم ناصر، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، عزم وزارة النفط توزيع اكثر من ثمانية الاف قطعة ارض في منطقة الصبخ بقضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة.

وقال ناصر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير النفط حيان عبد الغني السواد استطاع اكمال الموافقات اللازمة مع الدوائر المعنية لغرض تطويب أراضي البيبان"، مبينا ان "ادارة نفط البصرة عملت على ان يأخذ موظفو الشركة استحقاقهم بعد الدعم المستمر من الوزير لتلافي اي تأخير بالتطويب للأراضي".

ووجه مدير عام شركة نفط البصرة شكره لمنتسبي الشركة لجهودهم في ديمومة الانتاج النفطي كون الشركة هي أكبر الشركات النفطية بالوزارة وموظفها يستحق الكثير من ادارة الشركة والوزارة".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قد اعلن الجمعة عبر بغداد اليوم عن توزيع 6500 قطعة ارض على موظفي شركة نفط البصرة بعد تأخير دام لسنوات.