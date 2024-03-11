ما هي مهمة "خلية الصقور" في كربلاء؟

2024-03-11 00:06:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اوضح مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، حقيقة اعتقال خلية الصقور متهما رئيسيا في قتل اللواء عزيز الشامي مدير استخبارات ومكافحة ارهاب المحافظة بمحافظة كربلاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الواجب الأمني الذي نفذته قوة من خلية الصقور في محافظة كربلاء لم يكن لمتابعة قتلة اللواء عزيز الشامي اثناء النزاع العشائري الحاصل في قضاء الإصلاح بين عشيرتي آل عمر والرميض، وإنما كان يلاحق جناة مطلوبين بجريمة قتل في نزاع عشائري في ناحية أور شرقي الناصرية".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية تمكنت اعتقال مطلوبين اثنين في كربلاء وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".